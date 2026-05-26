17:16, 26 мая 2026

Облегчить покупку жилья захотели одной категории россиян

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет на жилье для семей с детьми
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В России захотели дополнительно облегчить покупку жилья семьям с детьми. В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при приобретении недвижимости для этой категории граждан, пишет «Российская газета».

Автором инициативы выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. «Максимальная сумма расходов для вычета на покупку жилья — 2 миллиона рублей. При ставке НДФЛ 13 процентов можно вернуть 260 тысяч рублей, при 22 процентах — 440 тысяч рублей. Лимит вычета на проценты по ипотеке — 3 миллиона рублей. В сумме за квартиру в ипотеке сегодня можно вернуть до 1,1 миллиона рублей», — напомнил парламентарий.

Депутат предложил повысить вычет для россиян с детьми. Так, при рождении первого ребенка можно добавлять 200 тысяч рублей к лимиту, за второго — 300 тысяч рублей, а за третьего и последующих — 400 тысяч рублей.

Помимо этого, Панеш считает необходимым сократить срок камеральной проверки с трех месяцев до 15 рабочих дней и начать проводить автоматическую проверку заявителя с готовым решением за семь дней. Парламентарий подчеркнул, что процедура должна стать максимально простой и быстрой.

Ранее руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова рассказала, что россияне могут вернуть 1,3 миллиона рублей с покупки квартиры.

