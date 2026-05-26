Названа скрытая угроза для людей от ледника Судного дня

17:58, 26 мая 2026

Океанолог Таврический: Вместе с ледником Судного дня растают опасные организмы
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: NASA

Вместе с антарктическим ледником Туэйтса, также известным как ледник Судного дня, могут оттаять опасные микроорганизмы. Скрытую опасность этого процесса для людей назвал океанолог, член Русского географического общества Анатолий Таврический в беседе с aif.ru.

Есть вероятность, что внутри дрейфующей глыбы находятся микроорганизмы, способные навредить морской жизни, считает ученый.

«Они могут навредить, например, нересту рыбы. Это как вариант. Есть такая опасность или нет ее — точно неизвестно. Но лучше перестраховаться», — отметил Таврический. Океанолог предложил отправить в район дрейфа научную экспедицию, собрать пробы и установить на ледник специальный маяк для постоянного наблюдения.

Ранее климатолог Екатерина Пестрякова предсказала массовую миграцию иностранных граждан в Россию из-за таяния ледника Судного дня.

