18:46, 26 мая 2026Россия

В России высказались об атаках через страны НАТО фразой «может закончиться большой войной»

Пушков: Европа занимается не урегулированием конфликта на Украине, а эскалацией
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков назвал дроновые атаки на регионы России через страны НАТО безудержной эскалацией конфликта на Украине. Мнением политик поделился в Telegram.

По словам парламентария, совершаемые на Россию атаки через территорию прибалтийских государств вызывают все большую тревогу в условиях, когда дипломатия между Европой и Россией полностью отсутствует, а политику Запада в отношении Москвы определяет ряд враждебно настроенных стран, в числе которых он назвал Германию, Францию и Британию, а также Эстонию, Литву, Латвию и Польшу.

«Именно эта группа государств работает не на урегулирование конфликта, а на его безудержную эскалацию. И это порождает крайне опасную ситуацию (...) И дело действительно может закончиться большой войной», — заключил Пушков.

Ранее в Кремле сделали заявление о подготовке ударов дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России через страны Прибалтики. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, реакцию Москвы формулируют военные.

