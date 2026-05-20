10:56, 20 мая 2026

В Кремле сделали заявление о подготовке ударов ВСУ по России через страны Прибалтики

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Кремле сделали заявление о подготовке ударов дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России через страны Прибалтики. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, реакцию Москвы формулируют военные, передают «Известия».

Песков признал наличие проблемы попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран. «Так или иначе беспилотники уже попадают через воздушное пространство прибалтийских государств», — обозначил он.

По данным официального представителя Кремля, на данный момент российские военные и представители спецслужб занимаются подготовкой необходимой реакции от Москвы.

«Главной задачей является обеспечение безопасности граждан России и промышленной инфраструктуры», — заключил Песков.

Ранее в Кремле заявили, что Россия будет продолжать специальную военную операцию на фоне агрессивных заявлений Киева. «Пока мы не достигнем наших целей», — уточнял он.

