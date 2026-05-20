Двое россиян снимали на видео изнасилование несовершеннолетней

В Москве осудили двух мужчин за изнасилование несовершеннолетней

В Москве осудили двух мужчин за изнасилование несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Они признаны виновными по статьям 131 («Изнасилование»), 132 («Насильственные действия сексуального характера»), 242.1 («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»), 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 230 («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

Как установил суд, в июле 2025 года один из фигурантов познакомился с несовершеннолетней в одном из мессенджеров. В ходе общения он выяснил ее возраст и после этого встретился с ней в центре Москвы, где приобрел алкогольные напитки и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, совершил изнасилование.

Кроме этого, с помощью телефона он изготовил запрещенные материалы с участием несовершеннолетней и направил их третьему лицу. Затем пострадавшая вместе с мужчиной приехала в квартиру на севере города, где находился второй фигурант. Злоумышленники склонили ее к употреблению наркотических веществ и, воспользовавшись беспомощным состоянием, изнасиловали.

Следователи и криминалисты СК допросили свидетелей, провели очные ставки и необходимые судебные экспертизы. В качестве доказательств были исследованы мобильные устройства и цифровая переписка.

Суд приговорил каждого из фигурантов к 15 годам колонии строгого режима.

