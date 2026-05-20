12:29, 20 мая 2026Мир

Путин повстречал взятого на руки 25 лет назад китайца

Путин встретился с китайцем Пэн Паем, которого 25 лет назад взял на руки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время официального визита в КНР встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого 25 лет назад ребенком взял на руки. Об этом сообщает ТАСС.

Четверть века назад, в июле 2000 года, когда Путин в свой первый президентский срок впервые посетил Китай, девятилетний Пэн Пай оказался в пекинском парке Бэйхай. Мальчик радостно помахал главе государства, и тот, сняв ребенка с каменных перил, поцеловал его в лоб.

Позднее Пэн Пай признался, что эта встреча с Путиным определила его судьбу.

Ранее Путин поцеловал юную гимнастку в лоб во время посещения школы олимпийского резерва имени А.С. Рахлина. По мнению журналиста Павла Зарубина, молодая спортсменка «явно впечатлила Путина».

