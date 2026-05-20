Названы способы изгнать из огорода змей

Биолог Сафонов предупредил, что змеи все чаще заходят на дачные участки

Первые случаи укусов змей зафиксированы в Московском регионе и близлежащих областях России: пресмыкающиеся стали выходить на дачные участки. По мнению биолога Дмитрия Сафонова, всему виной стартовавший в мае брачный сезон, сообщает «АиФ».

Теплый май пробудил гадюк, ужей и других змей средней полосы немного раньше срока. Сейчас у них в самом разгаре сезон спаривания, поэтому рептилии все чаще попадают на глаза людям и заходят на дачные участки. Они активно ищут партнера Дмитрий Сафонов биолог

Чаще всего змей можно повстречать в компосте, досках, дровах, нескошенных зарослях или прелой траве, не убранной после покоса вовремя. При этом, предупредил эксперт, частые визиты змей в компост с высокой вероятностью означают, что там уже появилось змеиное гнездо.

Сафонов напомнил, что для профилактики появления змей следует держать свой участок в чистоте. Кроме того, можно установить вибрационный отпугиватель пресмыкающихся. Также в рамках предупреждения проблемы можно выращивать на участке ароматные травы: лаванду, розмарин, лук, чеснок, полынь.

Почти все змеи Подмосковья внесены в местную Красную книгу, поэтому самостоятельно расправляться с ними нельзя. Биолог порекомендовал вызывать специалистов по отлову, если участок заполонили рептилии.

Если змея все-таки укусила, Сафонов настоятельно порекомендовал немедленно обращаться в больницу. В группе риска — дети или аллергики, но и остальным гражданам не стоит пренебрегать этой мерой.

В пик змеиной активности важно соблюдать дресс-код. Подмосковные рептилии не способны прокусить плотную джинсовую ткань или толстые резиновые сапоги. Если вы столкнулись со змеей стоя, она не дотянется выше колена взрослого человека, поэтому область икр должна быть особенно защищена при лесных прогулках Дмитрий Сафонов биолог

