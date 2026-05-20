Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Среда обитания
Все
13:06, 20 мая 2026Среда обитания

Названы способы изгнать из огорода змей

Биолог Сафонов предупредил, что змеи все чаще заходят на дачные участки
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Holm94 / Shutterstock / Fotodom

Первые случаи укусов змей зафиксированы в Московском регионе и близлежащих областях России: пресмыкающиеся стали выходить на дачные участки. По мнению биолога Дмитрия Сафонова, всему виной стартовавший в мае брачный сезон, сообщает «АиФ».

Теплый май пробудил гадюк, ужей и других змей средней полосы немного раньше срока. Сейчас у них в самом разгаре сезон спаривания, поэтому рептилии все чаще попадают на глаза людям и заходят на дачные участки. Они активно ищут партнера

Дмитрий Сафоновбиолог

Чаще всего змей можно повстречать в компосте, досках, дровах, нескошенных зарослях или прелой траве, не убранной после покоса вовремя. При этом, предупредил эксперт, частые визиты змей в компост с высокой вероятностью означают, что там уже появилось змеиное гнездо.

Сафонов напомнил, что для профилактики появления змей следует держать свой участок в чистоте. Кроме того, можно установить вибрационный отпугиватель пресмыкающихся. Также в рамках предупреждения проблемы можно выращивать на участке ароматные травы: лаванду, розмарин, лук, чеснок, полынь.

Почти все змеи Подмосковья внесены в местную Красную книгу, поэтому самостоятельно расправляться с ними нельзя. Биолог порекомендовал вызывать специалистов по отлову, если участок заполонили рептилии.

Если змея все-таки укусила, Сафонов настоятельно порекомендовал немедленно обращаться в больницу. В группе риска — дети или аллергики, но и остальным гражданам не стоит пренебрегать этой мерой.

В пик змеиной активности важно соблюдать дресс-код. Подмосковные рептилии не способны прокусить плотную джинсовую ткань или толстые резиновые сапоги. Если вы столкнулись со змеей стоя, она не дотянется выше колена взрослого человека, поэтому область икр должна быть особенно защищена при лесных прогулках

Дмитрий Сафоновбиолог

Ранее в России зафиксировали первые случаи укусов гадюк и других змей. Кроме того, Подмосковье предупредили о появлении опасных пауков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на слова Зеленского об аэропортном перемирии

    Россиян предупредили об опасных в жару напитках

    В России одобрили закон о защите исторической правды

    Названа причина планирующейся поездки Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Популярный напиток оказался полезен для мозга и кишечника

    Путин оценил переговоры с Си

    Туск сделал заявление о решительной реакции Польши на конфликт на Украине

    В России назвали способ остановить обстрелы ЗАЭС

    В России назвали цель ударов ВСУ по промышленным объектам

    Двух российский заключенных ждет новый срок за криминальную идеологию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok