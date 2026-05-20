В России одобрили закон о защите исторической правды

Совет Федерации одобрил закон об усилении профилактических мер по защите исторической правды. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законодательной инициативе, в России расширили основные направления профилактики правонарушений в области сохранения исторической правды.

Так, в законе появились такие направления, как обеспечение защиты исторической правды и недопущение умаления значения подвига народа при защите Отечества, а также исполнении воинской обязанности и несении военной службы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия сражается за свое будущее, правду и независимость. Глава государства также отметил слаженную и четкую работу российских военных в зоне проведения специальной военной операции на Украине.