Самый разыскиваемый убийца России умер под именем писателя-фантаста Андрея Миллера. Где он скрывался 13 лет и как окончил жизнь?

Один из самых разыскиваемых преступников России, убийца Семен Ермолинский, входивший в жестокую банду неонацистов из Екатеринбурга, скончался от коронавируса. Об этом издание KP.RU сообщило со ссылкой на Валентину Ермолинскую, мать покойного. По данным издания, с середины 2010-х годов мужчина жил в Белоруссии — он перебрался туда после того, как в России начались аресты участников его банды, на счету которой к тому времени было 16 убийств.

Беглый неонацист стал писателем в Белоруссии

Как пишет KP.RU, в Белоруссии Ермолинский жил под именем Андрея Миллера, там он занялся написанием фантастических хорроров и вскоре обрел популярность среди поклонников жанра. При этом он никогда не показывал лицо фанатам, хоть и проводил прямые эфиры в интернете. Уже после пандемии COVID-19 Ермолинский, по словам матери, заразился коронавирусом, но не стал обращаться к врачам. Он боялся, что его личность раскроют.

В результате у него начались осложнения, которые привели к летальному исходу. Точная дата смерти Ермолинского неизвестна, но ранее СМИ сообщали, что он мог уйти из жизни в мае 2025 года. В июне того же года МВД России исключило его имя из перечня самых разыскиваемых преступников страны, за сведения о которых ведомство готово платить миллион рублей.

Ермолинский увлекался ножевым боем

Семен Ермолинский родом из Санкт-Петребурга, его воспитывала мать: когда мальчику было два года, родители развелись и отец-шахматист эмигрировал в США. Ермолинский окончил Санкт-Петербургский техникум авиаприборостроения и автоматики, а после стал торговать холодным оружием — ножевой бой был его главным увлечением.

В 2011 году он познакомился с юристом из Екатеринбурга Василием ФедорОвичем. Тот незадолго до этого возглавил банду уральских неонацистов и предложил Семену войти в нее. Молодой человек согласился и получил кличку Генри. В банде быстро пригодился его навык ножевого боя — большинство потерпевших были зарезаны или добиты ножами.

Семен Ермолинский Фото: страница Семена Ермолинского во «ВКонтакте»

Уральские неонацисты убивали мигрантов, сутенеров и наркозависимых

Первые преступления участники группировки совершили летом 2011-го, напав на бригадира асфальтоукладчиков, коммерсанта из Кургана и двоих гастарбайтеров. Один из работяг в результате того нападения погиб. Позже от полученных при нападении ран скончался гражданин США Джордж Карр Якубян. 6 марта 2012 года американец сирийского происхождения прилетел в Екатеринбург с деловой поездкой. Бандиты похитили его, ограбили и убили.

В апреле 2012 года банда расправилась с Владимиром Кустовым. Он был участником другой екатеринбургской группировки, с которой у Федоровича вышел конфликт. Кустов стрелял в Федоровича, но не убил, а только ранил главаря. Вскоре стрелка похитили, вывезли за город, задушили, а тело облили бензином и сожгли в бочке. Кроме того, участники банды Василия Федоровича, считавшие себя «санитарами общества», отправляли на тот свет сутенеров, наркоторговцев и наркозависимых.

Василий Федорович в Свердловском областном суде Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После разгрома банды в 2012 году Ермолинский бежал из России

Полиция разгромила группировку в 2012 году. Все участники были задержаны и осуждены, кроме одного — Семена Ермолинского. После первых арестов подельников, по одной из версий, он бежал в Алжир и жил там год, пока не кончились деньги. После этого Ермолинский перебрался на Украину и даже собирался воевать на Донбассе (но неизвестно на чьей стороне). В 2014 году в сети даже появилось его селфи в камуфляжной форме в лесу.

По другой версии Ермолинский отправился в Белоруссию сразу же после первых арестов в Екатеринбурге, сделал там себе документы на имя Миллера и занялся писательством, начав с небольших рассказов в стиле мрачного фэнтази. Как бы то ни было именно в Белоруссии он умер, а генетическая экспертиза подтвердила его личность.

К слову, за годы своего творчества Миллер-Ермолинский сумел обрести популярность среди поклонников жанра. Его фанаты даже собрали деньги на памятник, на котором крупными буквами выбито имя Миллер Андрей, а в нижней части, в скобках и более мелким шрифтом — Ермолинский С.А.

