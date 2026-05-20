Россиянка закончила конфликт с подругой при помощи вилки

В Ступино задержали женщину, которая воткнула своей подруге вилку в шею

Росгвардейцы задержали 33-летнюю женщину, которая ударила свою знакомую вилкой в Ступино. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном главке Росгвардии.

Все произошло в одной из квартир на проспекте Победы. Две подруги выпивали, когда между ними возник конфликт. Во время противостояния одна из них взяла вилку и воткнула оппонентке в шею. Ее госпитализировали.

На крики соседи вызвали сотрудников Росгвардии. Они доставили нападавшую в отдел полиции. Оказалось, что она уже не раз привлекалась к ответственности за хулиганство.

