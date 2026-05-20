Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:33, 20 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам раскрыли жизненно важные правила приема обезболивающих

Провизор Рыбина-Кузнецова: Пить обезболивающие можно не более пяти дней подряд
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Провизор аптеки «Столички» Эльвира Рыбина-Кузнецова рассказала, как правильно принимать обезболивающие. Жизненно важные правила, связанные с этими препаратами, она раскрыла россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Принимать обезболивающие рекомендуется во время или после еды, запивая достаточным количеством чистой воды. Одно из главных правил: их можно пить не более пяти дней подряд. Если боль не проходит за это время — это сигнал, что надо к врачу, а не искать другую пачку таблеток», — посоветовала Рыбина-Кузнецова.

Она объяснила, что неправильный или длительный прием обезболивающих может негативно воздействовать на слизистую желудка, провоцировать повышение кислотности, несварение и многие другие проблемы.

Материалы по теме:
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало» Почему россиян заставляют страдать от боли и умирать в мучениях
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»Почему россиян заставляют страдать от боли и умирать в мучениях
28 мая 2018
«До сих пор слышу его крик…» Почему врачи не выписывают пациентам наркотические обезболивающие, а советуют терпеть
«До сих пор слышу его крик…»Почему врачи не выписывают пациентам наркотические обезболивающие, а советуют терпеть
7 марта 2017
«Врачи просто не знают и боятся» Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
«Врачи просто не знают и боятся»Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
14 июня 2018

Также специалистка рекомендовала обращать внимание на форму выпуска препаратов. По ее словам, растворимые порошки и шипучие таблетки действуют быстрее, чем таблетки и капсулы, а суспензии хорошо подходят для детей.

Провизор подчеркнула: важно понимать, что любые обезболивающие лишь снимают неприятный симптом, но не влияют на причину боли. Поэтому применять их нужно под контролем специалиста, который поможет подобрать правильный препарат. Если же боль возвращается после окончания приема препарата или становится хронической, надо обязательно обратиться к врачу, добавила Рыбина-Кузнецова.

Ранее онкоуролог Александр Сысоев рассказал, какие повседневные привычки убивают здоровье почек. Одной из них он назвал бесконтрольный прием обезболивающих препаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предупредила страны НАТО о последствиях запуска с их территории дронов ВСУ. Фон дер Ляйен сочла это угрозой

    Жара ударила по России двумя десятками тепловых рекордов

    Россиянин купил китайскую машину с дефектом и отсудил миллионы рублей

    Поцелованный 25 лет назад китаец рассказал о подарке от Путина

    Жуков объяснил выход нового альбома «Руки Вверх!» впервые за 14 лет

    Ракетную «Герань-2» назвали страшилкой против вертолетов

    Важность безвизового режима России с Китаем оценили

    Кроссовки ректора МФТИ вызвали ажиотаж на встрече Путина и Си

    Трамп сделал заявление о встрече Путина и Си Цзиньпина

    В Госдуме назвали мечту всех губернаторов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok