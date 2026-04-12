Россиян предупредили об убивающих почки повседневных привычках

Онкоуролог Сысоев: Курение повышает риск почечно-клеточного рака в три раза

В России ежегодно выявляется более 13 тысяч новых случаев почечно-клеточного рака, рассказал онкоуролог «СМ-Клиники» Александр Сысоев. О том, какие повседневные привычки убивают здоровье почек, он поговорил с «Лентой.ру».

«Одним из главных факторов риска остается курение. Привычка выкуривать более 20 сигарет в день повышает вероятность развития не только рака легкого, но и почечно-клеточного рака вдвое, а злокачественного поражения почечной лоханки — в три раза», — предупредил Сысоев.

Как пояснил онкоуролог, токсичные канцерогены табачного дыма постоянно фильтруются почками, необратимо повреждая их ткани. В результате у курильщиков вероятность развития рака почки на 50 процентов выше, чем у здоровых людей без этой вредной привычки.

Риск заболеваний увеличивает малоподвижный образ жизни — как на работе в офисе, так и дома, отметил Сысоев. По его словам, крупное исследование показало: снижение физической активности приводит к набору лишнего веса и ухудшает кровоснабжение органов брюшной полости, включая почки. Это, в свою очередь, запускает каскад патологических изменений в их тканях.

Кроме того, почкам может навредить и длительный прием некоторых препаратов от повышенного давления и бесконтрольное применение обезболивающих. По словам врача, токсическая нагрузка лекарств не менее вредна для здоровья почек, чем курение.

