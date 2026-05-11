18:29, 11 мая 2026

Каллас высказалась о подготовке нового пакета антироссийских санкций

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась о подготовке нового, 21-го пакета антироссийских санкций. Ее слова приводит РИА Новости.

Каллас заявила, что ЕС собирает предложения от стран-членов союза. «Мы нацелены на военно-промышленный комплекс России и теневой флот», — заявила глава европейской дипломатии.

Она добавила, что Евросоюз будет приветствовать и другие идеи возможных ограничений.

Ранее стало известно, что Евросоюз начал разрабатывать 21-й пакет антироссийских санкций. Уточнялось, что ограничения могут коснуться российских предприятий военно-промышленного комплекса и банков. Кроме того, Еврокомиссия допускает запрет предоставления морских услуг российским судам.

