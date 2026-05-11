18:35, 11 мая 2026Спорт

Российская теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира Masters в Риме

Владислав Уткин
Фото: Ana Beltran / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла бельгийку Элизе Мертенс и вышла в четвертьфинал турнира Masters в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч четвертого круга соревнований завершился победой Андреевой в двух партиях со счетом 6:3, 6:3. В четвертьфинале она сыграет с американкой Коко Гауфф.

В настоящий момент 19-летняя Андреева занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла в пяти турнирах под эгидой организации.

В начале мая Андреева проиграла украинке Марте Костюк в финале турнира WTA-1000 в Мадриде. Она уступила украинке со счетом 3:6, 5:7 и не смогла сдержать слез сразу после матча.

