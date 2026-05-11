18:30, 11 мая 2026ЦенностиЭксклюзив

Стилист назвала россиянкам уместные аксессуары для выпускного

Стилист «585 Золотой» Фомина призвала отказаться от серег с декором на выпускном
Мария Винар

Фото: Xeniia X / Shutterstock / Fotodom

Стилист ювелирного бренда «585 Золотой» Екатерина Фомина назвала россиянкам уместные аксессуары для образа на выпускной. Комментарий эксперта поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь Фомина призвала читателей отказаться от крупных аксессуаров с обилием декора, поскольку они могут придать выпускнице лишние годы. «Украшения не должны отвлекать или создавать дискомфорт. Слишком тяжелые серьги или сложные конструкции могут мешать в течение вечера. Гораздо важнее, чтобы изделие ощущалось естественно и позволяло чувствовать себя уверенно», — подчеркнула эксперт.

Так, специалист посоветовала обратить внимание на украшения из серебра. «Этот металл выглядит свежо и легко, не создает ощущения избыточности и хорошо сочетается с разными оттенками тканей», — пояснила она.

Кроме того, собеседница издания порекомендовала присмотреться к изделиям с фианитами и выращенными бриллиантами. Вдобавок она отметила украшения с «танцующими» камнями. «Это особый тип крепления, при котором камень в украшении остается подвижным и реагирует на малейшее движение, создавая дополнительное сияние», — заключила Фомина.

Ранее редактор моды Lamoda Юлия Ишимова назвала лучшие наряды для выпускного.

