18:42, 11 мая 2026Мир

В Кремле высказались о подвижках в отношениях России и США

Песков заявил, что отношения между Россией и США по-прежнему на нуле
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об изменениях в отношениях Москвы и Вашингтона. В разговоре с РИА Новости он отметил, что изменений во взаимодействии между странами не произошло.

Официальный представитель Кремля заявил, что никаких подвижек в российско-американских отношениях нет. Песков добавил, что они по-прежнему находятся на нуле.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Москва рассчитывает на контакты со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. При этом, по его словам, четких планов его визитов в Россию нет. Песков подчеркнул, что на связи с Уиткоффом постоянно находится помощник президента России Юрий Ушаков.

Ранее Песков ответил на вопрос о визите Трампа в Москву. По его словам, приглашения президента России Владимира Путина остается в силе.

