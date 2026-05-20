Найден способ снизить вред микропластика для организма

FASEB: Аэробные нагрузки ослабляют негативное влияние нанопластика на организм

Ученые выяснили, что аэробные нагрузки могут ослаблять негативное влияние нанопластика на организм. Исследование показало, что регулярные упражнения помогали уменьшать воспаление, гормональные нарушения и изменения поведения, вызванные влиянием микрочастиц пластика. Работа опубликована в The FASEB Journal.

Эксперимент проводили на взрослых самках рыбок данио-рерио. В течение 21 дня их подвергали воздействию наночастиц полистирола — одного из распространенных видов пластика. Часть рыб при этом регулярно выполняла умеренные аэробные нагрузки.

Исследователи обнаружили, что нанопластик накапливался в организме, особенно в тканях яичников. Он вызывал окислительный стресс, гибель клеток и нарушения выработки гормонов. Кроме того, у рыб появлялись признаки тревожного и депрессивного поведения, а уровень гормонов стресса повышался.

Однако у рыб, которые одновременно подвергались физической активности, негативные эффекты были значительно слабее. Упражнения также помогали восстанавливать баланс кишечной микрофлоры, нарушенный из-за нанопластика. По словам ученых, это могло положительно влиять на связь между кишечником, мозгом и репродуктивной системой.

Авторы подчеркивают, что исследование проводилось на животных, однако результаты указывают на потенциальную защитную роль физической активности при воздействии микропластика и других загрязнителей окружающей среды.

