16:12, 20 мая 2026Наука и техника

Найден способ снизить вред микропластика для организма

FASEB: Аэробные нагрузки ослабляют негативное влияние нанопластика на организм
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: chayanuphol / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что аэробные нагрузки могут ослаблять негативное влияние нанопластика на организм. Исследование показало, что регулярные упражнения помогали уменьшать воспаление, гормональные нарушения и изменения поведения, вызванные влиянием микрочастиц пластика. Работа опубликована в The FASEB Journal.

Эксперимент проводили на взрослых самках рыбок данио-рерио. В течение 21 дня их подвергали воздействию наночастиц полистирола — одного из распространенных видов пластика. Часть рыб при этом регулярно выполняла умеренные аэробные нагрузки.

Исследователи обнаружили, что нанопластик накапливался в организме, особенно в тканях яичников. Он вызывал окислительный стресс, гибель клеток и нарушения выработки гормонов. Кроме того, у рыб появлялись признаки тревожного и депрессивного поведения, а уровень гормонов стресса повышался.

Однако у рыб, которые одновременно подвергались физической активности, негативные эффекты были значительно слабее. Упражнения также помогали восстанавливать баланс кишечной микрофлоры, нарушенный из-за нанопластика. По словам ученых, это могло положительно влиять на связь между кишечником, мозгом и репродуктивной системой.

Авторы подчеркивают, что исследование проводилось на животных, однако результаты указывают на потенциальную защитную роль физической активности при воздействии микропластика и других загрязнителей окружающей среды.

Ранее ученые выяснили, что пластиковые чайники выделяют миллиарды частиц микропластика при кипячении воды.

