В Южной Осетии высказались о налаживании отношений с Грузией

Тадтаев: В Южной Осетии не видят шагов о признании со стороны Грузии

В Южной Осетии не видят шагов к признанию со стороны Грузии, а также к подписанию мирного соглашения между Цхинвалом и Тбилиси. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал вице-спикер парламента Республики Южная Осетии Таймураз Тадтаев.

В сентябре 2024 года основатель и председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о необходимости найти в себе силы извиниться перед осетинами за войну 2008 года. Тогда его слова вызвали скандал в грузинском обществе.

Если они изъявляют желание, скажем, извиниться перед всем осетинским народом за совершенные за последние 100 лет действия, заканчивая августом 2008 года, то возможно, высшее руководство наших стран изъявит желание не столько налаживать какие-то контакты, а хотя бы увидеть какую-то перспективу на дальнейшее взаимодействие Таймураз Тадтаев вице-спикер парламента Республики Южная Осетии

Также Тадтаев добавил, что в Цхинвале не видят шагов со стороны Тбилиси к нормализации отношений. «Нет, сейчас мы не видим никаких шагов и никакого желания, настроения признавать независимость Республики Южной Осетии, а мало того подписать мирное соглашение. Лишь после этого мы можем говорить о каких-то контактах», — подчеркнул чиновник.

Вице-спикер парламента отдельно упомянул, что никаких реальных контактов между республикой и Грузией не наблюдается на протяжении последних 18 лет. Грузинско-югоосетинская граница полностью закрыта, а со стороны Южной Осетии ее охраняют совместные с Россией пограничные силы.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Россия готова нормализовать отношения с Грузией при одном условии. По его словам, такое развитие событий возможно лишь при готовности Тбилиси к нормализации.