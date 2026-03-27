09:35, 27 марта 2026

В России назвали одно условие нормализации отношений с Грузией

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Россия готова нормализовать отношения с Грузией при условии готовности Тбилиси к этому. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передает газета «Известия».

«Мы исходим из того, что мы готовы идти в процессе нормализации отношений с Грузией настолько далеко, насколько к этому готова сама Грузия», — подчеркнул дипломат.

Галузин отметил, что теперь все зависит от нынешних властей в Тбилиси. Замминистра напомнил, что именно Грузия при третьем президенте Михаиле Саакашвили разорвала отношения с Москвой в 2008 году.

8 августа 2008-го началась пятидневная война России с Грузией. Тогда президент РФ на тот момент Дмитрий Медведев объявил об операции по принуждению к миру.

Нынешние власти Грузии, находящиеся в оппозиции к Саакашвили и его партии «Единое национальное движение», возложили ответственность за тот конфликт на последних. В сентябре 2024 года в Грузии произошел скандал на почве памяти об этом конфликте. Тогда основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил о необходимости найти в себе силы извиниться перед осетинами за войну 2008 года, что вызвало неоднозначную реакцию у участников конфликта.

Политолог Ниязи Ниязов в беседе с «Лентой.ру», напротив, отметил, что слова Иванишвили скорее легли в душу населения Грузии. По его словам, грузинское общество не хочет войны в любом ее проявлении.

