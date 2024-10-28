Перспективы для Абхазии и Южной Осетии объяснили

В обществе Грузии многие верят в планы властей мирно восстановить контроль Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов.
По его словам, многие в Грузии увидели в заявлениях основателя и председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили шаги к мирному восстановлению контроля Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией «в той или иной форме».
Заявление Иванишвили об извинениях перед осетинами скорее легло в душу населения, потому что грузинское общество не хочет войны в любом проявлении. Будь то в локальном или глобальном конфликте
Заявление основателя правящей партии Грузии было использовано оппозицией против него же перед прошедшими выборами 26 октября. По словам Ниязова, оно негативно повлияло на распределение голосов в пользу «Грузинской мечты» из-за возникших у грузинского общества ассоциаций с Россией.
14 сентября Иванишвили заявил, что Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну 2008 года. Это вызвало недовольство у представителей оппозиции, а также акции протеста на улицах грузинских городов.
Ранее премьер-министр Грузии и лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе рассказал, что у властей нет планов восстанавливать дипломатические отношения с Россией. «Извините. Нет, нет, нет. Никаких планов на этот счет нет, потому что 10 процентов территории [Абхазия и Южная Осетия] оккупированы», — заявил он.