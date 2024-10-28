Политолог Ниязов: в Грузии верят в планы мирно вернуть Абхазию и Южную Осетию

В обществе Грузии многие верят в планы властей мирно восстановить контроль Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов.

По его словам, многие в Грузии увидели в заявлениях основателя и председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили шаги к мирному восстановлению контроля Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией «в той или иной форме».

Заявление Иванишвили об извинениях перед осетинами скорее легло в душу населения, потому что грузинское общество не хочет войны в любом проявлении. Будь то в локальном или глобальном конфликте Ниязи Ниязов доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа

Заявление основателя правящей партии Грузии было использовано оппозицией против него же перед прошедшими выборами 26 октября. По словам Ниязова, оно негативно повлияло на распределение голосов в пользу «Грузинской мечты» из-за возникших у грузинского общества ассоциаций с Россией.

14 сентября Иванишвили заявил, что Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну 2008 года. Это вызвало недовольство у представителей оппозиции, а также акции протеста на улицах грузинских городов.

Ранее премьер-министр Грузии и лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе рассказал, что у властей нет планов восстанавливать дипломатические отношения с Россией. «Извините. Нет, нет, нет. Никаких планов на этот счет нет, потому что 10 процентов территории [Абхазия и Южная Осетия] оккупированы», — заявил он.