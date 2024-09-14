В Грузии высказались об извинениях перед осетинами за войну 2008 года

Иванишвили: Грузия найдет силы извиниться перед осетинами за войну 2008 года

Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, которую в 2008 года развязал бывший грузинский президент Михаил Саакашвили в 2008 году. Об этом заявил основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, сообщает РИА Новости.

«Мы найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что согласно заданию, предатели из "Национального движения" в 2008 году развязали войну с нашими осетинскими братьями и сестрами», — сказал он.

Политик отметил, что основой христианской веры является прощение и поэтому он уверен, что противостояние завершится историческим прошением и искренним примирением. Однако он добавил, что в случае победы на парламентских выборах правящей партии, все виновные в организации войны 2008 года будут привлечены к ответственности.

Ранее спикер парламента республики Шалва Папуашвили раскритиковал оппозицию за ложь избирателям о помощи от Евросоюза. По его словам, партия «Единое национальное движение» («ЕНД») лжет избирателям о помощи Грузии в размере 14 миллиардов евро.

