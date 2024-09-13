В Грузии раскритиковали оппозицию за ложь избирателям о помощи от ЕС

Папуашвили: «ЕНД» лжет избирателям о помощи в размере 14 миллиардов евро от ЕС

Представители грузинской оппозиционной партии «Единой национальное движение» («ЕНД») лгут избирателям о помощи Грузии в размере 14 миллиардов евро (около 1,4 триллиона рублей) от Европейского Союза (ЕС). Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили, передает «Sputnik Грузия».

Так он прокомментировал слова председателя «ЕНД» Тины Бокучава, которая заявила, что при нынешней власти у Грузии нет европейского будущего. По ее словам, Евросоюз заморозил процесс евроинтеграции страны и доступ к фонду в размере 14 миллиардов евро, возможность использования которого открывается сразу после перехода страны-кандидата в ЕС к переговорам о вступлении.

«Это обычная ложь, будто кто-то дает Грузии 14 миллиардов. Также я сегодня увидел информацию, как один из представителей "Нацдвижения" прямо распределяет 14 миллиардов. Должны построить какой-то аэропорт. Они делят шкуру неубитого медведя», — сказал он.

По словам Папуашвили, оппозиция думает только о том, как подкупить грузинский народ. Он также отмечает, что они превратили Европу в «кассу».

Ранее спикер правящей партии Грузии Мамука Мдинарадзе заявил, что основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили не будет баллотироваться в президенты республики на выборах, которые пройдут в октябре. По его словам, политика не интересует никакая должность.