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17:59, 11 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии исключили выдвижение основателя правящей партии Иванишвили на выборах президента

Мдинарадзе: Иванишвили не будет баллотироваться в президенты Грузии
Бидзина Иванишвили

Бидзина Иванишвили . Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили не будет баллотироваться в президенты республики на выборах, которые пройдут в октябре 2024 года. Об этом заявил спикер правящей партии республики Мамука Мдинарадзе, передает РИА Новости.

«Могу абсолютно исключить, что Бидзина Иванишвили будет баллотироваться в президенты. Запомните, что его не интересует никакая должность, он доказал это своими действиями в свое время. Его интересует своя родина. Он возглавил партийный список лишь по одной важной причине — важность этих выборов», — сказал он.

В сентябре действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что планирует выдвижение на второй срок. По ее словам, это делается ради европейской интеграции страны.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе объяснил цель принятия закона об иноагентах властями Грузии. По его словам, его целью стала «прозрачность управляемых извне революционных событий».

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      Александр Курбатов
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