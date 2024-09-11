В Грузии исключили выдвижение основателя правящей партии Иванишвили на выборах президента

Мдинарадзе: Иванишвили не будет баллотироваться в президенты Грузии

Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили не будет баллотироваться в президенты республики на выборах, которые пройдут в октябре 2024 года. Об этом заявил спикер правящей партии республики Мамука Мдинарадзе, передает РИА Новости.

«Могу абсолютно исключить, что Бидзина Иванишвили будет баллотироваться в президенты. Запомните, что его не интересует никакая должность, он доказал это своими действиями в свое время. Его интересует своя родина. Он возглавил партийный список лишь по одной важной причине — важность этих выборов», — сказал он.

В сентябре действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что планирует выдвижение на второй срок. По ее словам, это делается ради европейской интеграции страны.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе объяснил цель принятия закона об иноагентах властями Грузии. По его словам, его целью стала «прозрачность управляемых извне революционных событий».