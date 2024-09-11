Премьер Грузии назвал цель принятия закона об иноагентах

Премьер Кобахидзе: закон об иноагентах приняли из-за попыток революций в Грузии

Закон об иноагентах в Грузии был принят на фоне попыток революций в стране. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

«На фоне двух попыток революций мы приняли закон [об иноагентах], единственной целью которого была прозрачность управляемых извне революционных событий», — объяснил Кобахидзе.

Парламент Грузии принял закон об иноагентах в третьем чтении в мае. Документ предусматривает внесение в специальный реестр некоммерческих юридических лиц и СМИ, которые получают более 20 процентов доходов из-за рубежа.

1 августа закон об иноагентах в Грузии вступил в силу. По состоянию на 2 сентября как иноагенты зарегистрировались 469 некоммерческих организаций.

