В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

В Грузии с 1 августа вступил в силу закон об иноагентах

С 1 августа в Грузии вступил в силу закон об иноагентах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что закон «О прозрачности иностранного влияния» обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие свыше 20 процентов своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра. Уклонение от регистрации как организации-проводника интересов иностранного государства в этом случае влечет за собой штраф в размере 25 тысяч лари (более 9000 долларов).

Как заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили, в настоящий момент в стране работают около 3000 неправительственных организаций, большинство из которых осуществляют свою деятельность за счет иностранного финансирования.

Ранее оппозиционные депутаты парламента Грузии подали в Конституционный суд республики иск против закона об иноагентах. До этого аналогичный иск подала грузинский президент Саломе Зурабишвили.