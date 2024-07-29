В Грузии депутаты подали иск в Конституционный суд против закона об иноагентах

Оппозиционные депутаты в Грузии подали иск против закона об иноагентах

Оппозиционно настроенные депутаты грузинского парламента подали иск в Конституционный суд против закона об иноагентах, передает ТАСС.

Депутаты отметили, что считают закон противоречащим Конституции Грузии, которая говорит о необходимости принятия всех мер для вступления Грузии в Евросоюз (ЕС) и НАТО, и опротестовывают закон полностью, а не отдельные его положения.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд, чтобы отменить закон «О прозрачности иностранного влияния». Также подать иск в Конституционный суд планируют неправительственные организации. Они утверждают, что закон об иноагентах противоречит статьям Основного закона республики о правах на объединения и неприкосновенность личной жизни.

Тем не менее вице-спикер парламента республики Нино Цилосани заявила, что подача исков против закона об иноагентах в Конституционный суд Грузии является пиар-ходом. Она отметила, что обращающиеся в суд надеются на массовое появление в СМИ заголовков о протестах в Грузии против закона, вступившего в силу 3 июня.