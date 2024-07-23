В Грузии назвали иски против закона об иноагентах пиар-ходом

Вице-спикер Цилосани: иски против закона об иноагентах в Грузии — это пиар-ход

Подача исков против закона об иноагентах в Конституционный суд Грузии является пиар-ходом. Об этом заявила вице-спикер парламента республики Нино Цилосани, передает «Sputnik Грузия».

Она отметила, что обращающиеся в суд надеются на массовое появление в СМИ заголовков о протестах в Грузии против закона, вступившего в силу 3 июня.

«С момента подготовки закона и до сих пор делается все, чтобы разрушить прозрачность. Поэтому на данном этапе [противникам закона] выгодно подавать иски в Конституционный суд», — заявила вице-спикер.

15 июля стало известно о намерениях президента Грузии Саломе Зурабишвили подать иск в Конституционный суд для отмены закона об иноагентах. В свою очередь премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе выразил мнение, что иск главы государства не будет иметь никакой перспективы.