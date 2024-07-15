Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 15 июля 2024Бывший СССР

В Грузии захотели отменить закон об иноагентах

Зурабишвили хочет подать иск в КС для отмены закона об иноагентах

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст иск в Конституционный суд, чтобы отменить закон «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

Президент считает, что принятый правящей партией «Грузинская мечта» закон антиконституционен. Она требует от суда установить, соответствует ли он статье 78 Конституции Грузии, согласно которой правительственные органы обязаны принять все меры для интеграции страны в Евросоюз и НАТО.

Также подать иск в Конституционный суд планируют неправительственные организации. Они утверждают, что закон об иноагентах противоречит статьям основного закона республики о правах на объединения и неприкосновенность личной жизни.

Ранее Европейский союз (ЕС) приостановил процесс интеграции Грузии. По словам посла ЕС в республике Павла Герчинского, причинами этого стали неясные намерения нынешнего правительства страны, антизападная и антиевропейская риторика, а также принятый в республике закон об иноагентах.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Саудовская Аравия пригрозила G7 из-за конфискации российских активов. На кону миллиарды евро

      Москвичей призвали не гадать на ромашках

      «Большая проблема с комбригом». Бригаду ВСУ проверят после сообщений о крупных потерях

      Пугающие облака-воронки зависли над российским регионом

      Ведущая Первого канала посетила Уругвай и раскрыла удивившую ее особенность страны

      В Венгрии заявили о предвидении Трампом попытки покушения

      Не поступивший в колледж российский подросток сделал коктейли Молотова для мести

      Назван самый выгодный формат отдыха в Анапе

      Почти половина украинцев отказались стыдить уклонистов

      Ида Галич ответила на критику последней фотосессии фразой «вряд ли буду лучше»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше