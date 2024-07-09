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10:05, 9 июля 2024Бывший СССР

Евросоюз приостановил процесс интеграции Грузии

Посол ЕС в Грузии Герчинский: процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановлен

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Процесс интеграции Грузии в Евросоюз (ЕС) приостановлен. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, передает РИА Новости.

«К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено. Это действительно грустно», — отметил Герчинский. По его словам, причинами этого стали неясные для лидеров ЕС намерения нынешнего правительства страны, антизападная и антиевропейская риторика, а также принятый в республике закон об иноагентах.

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Кроме того, посол ЕС в Грузии рассказал о заморозке Евросоюзом 30 миллионов евро, выделенных для поддержки Сил обороны страны, передает ТАСС.

Ранее в США заявили о пересмотре всех программ сотрудничества с Грузией. Директор по европейским делам совета национальной безопасности Соединенных Штатов Майкл Карпентер объяснил такой шаг Вашингтона нежеланием Тбилиси менять нынешний политический курс.

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      Екатерина Грищенко
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