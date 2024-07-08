Белый дом заявил о пересмотре всех программ сотрудничества с Грузией

Белый дом: США пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией

США пересмотрят все программы сотрудничества с Грузией из-за нежелания Тбилиси менять нынешний политический курс. Об этом заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, передает агентство Reuters.

«Мы надеемся увидеть смену стратегического направления со стороны грузинского правительства, но прямо сейчас мы поставили на пересмотр все программы с Грузией», — рассказал представитель Белого дома.

Карпентер также добавил, что, по мнению Соединенных Штатов, Грузия «двигается неправильным курсом» в рамках интеграции в евро-атлантическое сообщество.

Ранее секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что страна готова продолжать сотрудничество с США, несмотря на решение американской стороны перенести совместные военные учения «Достойный партнер».