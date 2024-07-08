В Грузии заявили о готовности сотрудничать с США

Каладзе: Грузия готова сотрудничать с США, несмотря на перенос военных учений

Грузия готова продолжать сотрудничество с США, несмотря на решение американской стороны перенести совместные военные учения «Достойный партнер». Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает РИА Новости.

Ранее Пентагон заявил, что учения США и Грузии, которые планировались на 25 июля — 6 августа, будут отложены на неопределенный срок из-за пересмотра отношений с Тбилиси.

Каладзе подчеркнул, что правительство Грузии готово к сотрудничеству и дружбе с США, которые должны быть двусторонними. «Мы ожидаем, что эти взгляды и отношения изменятся», — добавил генеральный секретарь «Грузинской мечты».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что перенос грузинско-американских учений, по ее мнению, наносит ущерб стране и ставит под угрозу обороноспособность Грузии.