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18:16, 2 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии сотни организаций зарегистрировались как иноагенты

Глава Минюста Грузии Ткешелашвили: 469 НКО зарегистрировались как иноагенты

Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В Грузии 469 некоммерческих организаций (НКО) зарегистрировались как иноагенты. Об этом сообщила глава Минюста республики Тамар Ткешелашвили в эфире телеканала Imedi.

«На данную минуту к нам обратились с соответствующими заявлениями 469 НКО (...) В случае регистрации организациям никакая опасность, никакой ущерб не грозит, а их деятельность не будет ограничена», — заявила глава юридического ведомства.

Также она добавила, что окончательное число еще не оглашено из-за очереди на регистрацию.

Закон об иноагентах вступил в силу в Грузии 1 августа. Он обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие свыше 20 процентов своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в Национальном агентстве гражданского реестра. Принятие законопроекта в мае вызвало массовые протесты в стране. Против закона высказывалась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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      Сергей Болиев
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