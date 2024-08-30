FT: на Зеленского обрушилась критика из-за продвижения ВС России на фронте

На президента Украины Владимира Зеленского обрушилась критика военных и аналитиков из-за быстрого продвижения Вооруженных сил (ВС) России на фронте. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Зеленский подвергся шквалу критики со стороны военных, законодателей и военных аналитиков из-за быстрого продвижения Российской армии на востоке Украины», — сказано в материале.

Критики главы государства отмечают, что позиции украинской армии ослабились из-за переброски военных к Курской области. Как уточняется, негативную реакцию против властей Украины вызвал прорыв линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о продвижении российских военнослужащих на покровском направлении.

Ранее в Верховной Раде заявили, что ситуация на покровском направлении в ДНР является критической для украинских войск. В парламенте призвали жителей Покровска покинуть его. Кроме того, на Украине признали, что фронт для Киева в Донбассе рухнул, ситуация вышла из-под контроля.