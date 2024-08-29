В Раде заявили о критической для ВСУ ситуации на покровском направлении

Депутат Рады Гончаренко: ситуация на покровском направлении критическая для ВСУ

Ситуация на покровском направлении в Донецкой народной республике является критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«На покровском направлении ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет», — написал он. Парламентарий также призвал всех гражданских, находящихся в Покровске, покинуть город.

Ранее военный аналитик и журналист Евгений Норин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что начало боев за Покровск приведет к неизбежной деградации снабжения группировки ВСУ, укрепившейся в Донбассе. По его оценке, как только российские подразделения смогут подтянуть на подступы к городу тяжелую артиллерию, перспективы ВСУ оборонять смежные участки фронта станут «совсем печальными».

Ранее соучредитель и аналитик украинского военно-аналитического ресурса DeepState Роман Погорелый заявил, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска. По его словам, российские войска значительно продвинулись, под их контролем в том числе оказалась последняя ключевая высота перед Покровском.