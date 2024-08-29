Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:27, 29 августа 2024Бывший СССР

В Раде заявили о критической для ВСУ ситуации на покровском направлении

Депутат Рады Гончаренко: ситуация на покровском направлении критическая для ВСУ

Фото: Reuters

Ситуация на покровском направлении в Донецкой народной республике является критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«На покровском направлении ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет», — написал он. Парламентарий также призвал всех гражданских, находящихся в Покровске, покинуть город.

Ранее военный аналитик и журналист Евгений Норин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что начало боев за Покровск приведет к неизбежной деградации снабжения группировки ВСУ, укрепившейся в Донбассе. По его оценке, как только российские подразделения смогут подтянуть на подступы к городу тяжелую артиллерию, перспективы ВСУ оборонять смежные участки фронта станут «совсем печальными».

Ранее соучредитель и аналитик украинского военно-аналитического ресурса DeepState Роман Погорелый заявил, что Украина фактически потеряет Донбасс после сдачи Покровска. По его словам, российские войска значительно продвинулись, под их контролем в том числе оказалась последняя ключевая высота перед Покровском.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В Киеве сообщили об обесточивании четырех энергоблоков на украинских АЭС

      Один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» уже находился в российском розыске

      Бросивший в детстве сына-участника СВО россиянин стал претендовать на его миллионы

      Соратник Кадырова рассказал о попытках ВСУ «всеми фибрами продавиться» Курской области

      В Африке появится завод «КамАЗ»

      Власти назвали рост цен на жилье в России «немотивированным»

      Назван неочевидные методы сохранить ясный ум до старости

      Двое россиян отправились в ущелье в Сочи и едва не лишились жизни

      В Петербурге мужчина попытался вырваться из больницы и снес дверь с частью стены

      Банк России спрогнозировал замедление темпов роста экономики России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше