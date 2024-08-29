Оценены перспективы ВСУ в боях за Покровск

Военный эксперт Евгений Норин: бои за Покровск осложнят логистику ВСУ в Донбассе

Начало боев за Покровск будет означать, что снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрепившейся в Донбассе, будет неизбежно деградировать. Об этом этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный аналитик и журналист Евгений Норин.

По его оценке, как только российские подразделения смогут подтянуть на подступы к городу тяжелую артиллерию, перспективы ВСУ оборонять смежные участки фронта станут «совсем печальными» из-за ударов по объектам военной логистики.

«Командованию Вооруженных сил Украины уже сейчас нужно выдумывать какой-то завороченный креатив, чтобы предотвратить такой сценарий. Как минимум, придется достать из закромов где-то пять-шесть свежих бригад. И есть ли они в наличии у Украины — большой вопрос», — сказал Евгений Норин.

Он напомнил, что Покровск является крупным узлом транспортных коммуникаций, через город поступает снабжение из Днепропетровской области, а также осуществляется переброска войск.

Евгений Норин также заметил, что, вероятнее всего, украинскому командованию придется возвращать наиболее боеспособные части из-под Курска, чтобы не допустить указанного сценария. «Серьезные резервы, как выяснилось, были, но они уехали в Курскую область. Сейчас они там захватывают стратегическое "ничего". Посмотрим, как быстро у них сдадут нервы», — добавил эксперт.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что на многих позициях ВСУ на покровском направлении отсутствуют солдаты. По ее словам, подобная ситуация сохраняется в Селидово, находящемся на острие атаки российских войск.

