В Раде заявили об отсутствии солдат на позициях ВСУ на покровском направлении

Нардеп Безуглая: у Новогродовки и Селидово на позициях ВСУ отсутствуют солдаты

На покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют солдаты. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Окопы перед Новогродовкой были пустыми. В некогда двадцатитысячном городе практически не было украинской армии. 31-ю бригаду перед городом забрали, комбрига, за которого просил коллектив, сняли и завели против него уголовное дело», — написала нардеп.

По ее словам, аналогичная ситуация сложилась в Селидово. Как рассказала Безуглая, неделю назад она зашла в окоп, который никем не охранялся, после чего под землей добралась до поля на окраинах города. Там, отметила парламентарий, не было ни украинских военных, ни мин, только «одиночные насекомые».

Ранее отступление ВСУ из Новогродовки подтвердил украинский боец с позывным Дацик. По его словам, российские военные уже приблизились к Покровску.