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12:09, 27 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили об отступлении из Новогродовки на покровском направлении

Боец ВСУ признал отступление Киева из Новогродовки на покровском направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули город Новогродовка на покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Это признал боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Дацик в Telegram.

«Оставили Новогродовку», — заявил он об отступлении. Военнослужащий ВСУ также добавил, что российские силы приблизились к Покровску.

Ранее США признали продвижение войск России на покровском направлении. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Вашингтон следит за ситуацией на этом участке фронта. Как он утверждает, на покровском направлении происходят тяжелые боестолкновения.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал покровское направление наиболее трудным для ВСУ. По его словам, на нем больше всего штурмов российских сил.

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      Кристина Есикова
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