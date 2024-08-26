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23:29, 26 августа 2024Бывший СССР

Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУ в ДНР

Зеленский назвал самым сложным для ВСУ покровское направление в ДНР

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое направление в Донецкой народной республике (ДНР) является наиболее трудным для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, самым сложным для ВСУ является покровское направление. Украинский лидер отметил, что на нем больше всего российских штурмов. Кроме того, среди сложных направлений Зеленский перечислил Времевское, Торецкое и Кураховское.

Ранее главнокомандующий армии Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ находятся в сложной ситуации на всей линии фронта. Украинский главком также признал, что Российская армия сохраняет трехкратный перевес над ВСУ в использовании артиллерийских боеприпасов.

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