Зеленский назвал самое сложное направление для ВСУ в ДНР

Зеленский назвал самым сложным для ВСУ покровское направление в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какое направление в Донецкой народной республике (ДНР) является наиболее трудным для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

По его словам, самым сложным для ВСУ является покровское направление. Украинский лидер отметил, что на нем больше всего российских штурмов. Кроме того, среди сложных направлений Зеленский перечислил Времевское, Торецкое и Кураховское.

Ранее главнокомандующий армии Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ находятся в сложной ситуации на всей линии фронта. Украинский главком также признал, что Российская армия сохраняет трехкратный перевес над ВСУ в использовании артиллерийских боеприпасов.