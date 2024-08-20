Украинский главком заявил о сложной для ВСУ ситуации на всей линии фронта

Сырский доложил Зеленскому о сложной для ВСУ ситуации на всей линии фронта

Вооруженные силы Украины находятся в сложной ситуации на всей линии фронта. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому доложил главнокомандующий армии республики Александр Сырский, кадры его выступления были показаны в эфире телеканала «Рада», трансляция которого доступна на YouTube.

«По состоянию на 20 августа оперативно-стратегическая обстановка остается сложной. (…) на ореховском и приднепровском направлениях обстановка напряженная», — сказал он.

Украинский главком также признал, что российская армия сохраняет трехкратный перевес над ВСУ в использовании артиллерийских боеприпасов.

Днем ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил России полностью взяли под контроль поселок Нью-Йорк в Донецкой народной республике. Как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, над населенным пунктом был поднят российский флаг.