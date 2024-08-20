Российские военные выбили ВСУ из Нью-Йорка в ДНР и подняли флаг. Что происходит на торецком и покровском направлениях?

Рогов: российские войска выбили ВСУ из Нью-Йорка в ДНР и подняли флаг

Российские военные полностью взяли под контроль поселок Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) и подняли там флаг России. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, поступила оперативная информация об отступлении 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сторону села Нелеповка.

Наши ребята выбили противника. Сейчас идет зачистка. Над поселком Нью-Йорк поднят флаг России Владимир Рогов председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета

Утром 19 августа о начале зачистки населенного пункта от украинских сил сообщал источник ТАСС в силовых структурах. Он отметил, что большая часть украинских сил выдавлена за пределы населенного пункта и пытается наносить ракетные удары из-за городской черты.

Ранее серьезное продвижение Вооруженных сил России на покровском и торецком направлениях признал украинский аналитический ресурс Deep State. Кроме того, подтверждается значительное продвижение Российской армии в Нью-Йорке и выход к селу Нелеповка.

Главком ВСУ доложил Зеленскому о ситуации на покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ситуации на покровском направлении.

Прежде всего фронтовая ситуация и наши меры контроля над ней. Продолжаются тяжелые бои на покровском направлении, защита Торецка Владимир Зеленский президент Украины

15 августа Сырский заявил, что основные усилия ВСУ сосредоточены на том, чтобы не дать российским подразделениям продвинуться в направлении Торецка и Покровска. По его словам, ситуация на юге и востоке остается сложной для украинской армии.

В тот же день Deep State сообщил о взятии под контроль Российский армии населенных пунктов Желанное и Орловка и о продвижении на торецком направлении в населенном пункте Нью-Йорк. Кроме того, на ухудшение ситуации на покровском направлении в ДНР пожаловались солдаты ВСУ. По словам представителя 110-й механизированной бригады армии Украины Ивана Секача, солдаты получают еще меньше боеприпасов, чем раньше.

Ситуацию на покровском и торецком направлении называют катастрофической

Аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке назвал ситуацию ВСУ в Донбассе катастрофической. Журналист указал на продвижение российских военных на покровском и торецком направлениях и напомнил о том, что Киев распорядился эвакуировать город Покровск с 65 тысячами жителей в течение двух недель.

Ситуация на Донбассе катастрофическая. В этой ситуации я по-прежнему считаю крайне рискованным отправлять 5000 лучших солдат в соседнюю страну вместо проведения контрнаступления там Юлиан Репке журналист

15 августа власти Покровска призвали жителей города к эвакуации, подчеркнув, что ситуация будет лишь ухудшаться.

Украинский военный Станислав Бунятов считает, что российские военные продвигаются на покровском и торецком направлениях из-за многочисленных ошибок командования украинской армии. Командиры батальонов ВСУ не передают действительную обстановку даже смежным подразделениям, чтобы потом снять с себя ответственность возмутился боец.

До этого депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала о катастрофическом для ВСУ положении на покровском направлении. Она заявила, что из Торецка Сырским была снята бригада десантно-штурмовых войск, которая стабилизировала оборону после необоснованной ротации другой бригады, и это привело к хаотичной обороне города неопытными подразделениями.

О тяжелой ситуации на этом участке фронта также высказался экс-депутат Верховной Рады страны Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, подразделения ВСУ там находятся на грани катастрофы.

Бывший парламентарий также выразил мнение, что катастрофа в случае потери Покровска грозит всей Украине. По его словам, сдача города остановит работу металлургии в стране.