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10:22, 19 августа 2024Бывший СССР

На Украине признали успехи ВС России на покровском и торецком направлениях

Deep State: ВС России продвинулись на покровском и торецком направлениях

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России серьезно продвинулись в направлениях населенных пунктов Покровск и Торецк Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический проект Deep State.

Отмечается, что на покровском направлении российские войска, согласно украинскому ресурсу, подошли к населенному пункту Скучное, продвинулись в сторону Новогродовки и близ Новожеланного.

Помимо этого, Deep State подтверждает значительное продвижение Российской армии в Нью-Йорке, отмечая выход на населенный пункт Нелеповка. Помимо этого, украинский ресурс отметил продвижение ВС России близ села Песчаное на купянском направлении.

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий Вооруженные силы Украины практически утратили контроль над Нью-Йорком в ДНР. О начале зачистки населенного пункта от украинских сил стало известно из сообщения представителя российских силовых структур.

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      Валентин Карант
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