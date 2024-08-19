На Украине признали успехи ВС России на покровском и торецком направлениях

Deep State: ВС России продвинулись на покровском и торецком направлениях

Вооруженные силы России серьезно продвинулись в направлениях населенных пунктов Покровск и Торецк Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический проект Deep State.

Отмечается, что на покровском направлении российские войска, согласно украинскому ресурсу, подошли к населенному пункту Скучное, продвинулись в сторону Новогродовки и близ Новожеланного.

Помимо этого, Deep State подтверждает значительное продвижение Российской армии в Нью-Йорке, отмечая выход на населенный пункт Нелеповка. Помимо этого, украинский ресурс отметил продвижение ВС России близ села Песчаное на купянском направлении.

Ранее сообщалось, что в результате боевых действий Вооруженные силы Украины практически утратили контроль над Нью-Йорком в ДНР. О начале зачистки населенного пункта от украинских сил стало известно из сообщения представителя российских силовых структур.