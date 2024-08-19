Стало известно о начале зачистки от ВСУ Нью-Йорка

ТАСС: ВСУ практически утратили контроль над Нью-Йорком

В результате боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически утратили контроль над Нью-Йорком в Донецкой народной республике (ДНР). О начале зачистки населенного пункта от украинских сил стало известно из сообщения представителя российских силовых структур, передает ТАСС.

«В Новгородском редкие очаги оказывают сопротивление, их зачищают. А вообще, противник практически покинул эту территорию», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Он отметил, что большая часть украинских сил выдавлена за пределы населенного пункта и пытается наносить ракетные удары из-за городской черты.

Ранее украинский аналитический проект Deep State сообщил о взятии под контроль Российский армии населенных пунктов Желанное и Орловка и о продвижении на торецком направлении в районе Нью-Йорка.