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12:01, 15 августа 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взятии под контроль ВС России Желанного и Орловки

Deep State: ВС России продвигаются на покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации продвигаются на покровском направлении, взяв под контроль Желанное и Орловку. Об этом пишет украинский аналитический проект Deep State.

Село Орловка находится в 16 километрах от города Покровска. Также российская армия, по заявлению украинского ресурса, продвинулась в сторону населенных пунктов Журавка и Николаевка, последняя из которых находится к юго-востоку от Покровска.

Помимо этого, Deep State сообщил о продвижении ВС России на торецком направлении в населенном пункте Нью-Йорк.

Ранее представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил, что продвижение армии России в Донбассе не замедлилось на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. По его словам, Генштаб ВСУ, как и отдельные военные, сообщает, что темпы наступления ВС России и активность их штурмов не снижаются.

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      Валентин Карант
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