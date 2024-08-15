В Киеве заявили об активном наступлении ВС России на фоне атаки на Курскую область

Нацгвардия Украины: ВС России наступают, несмотря на атаку на Курскую область

Продвижение Вооруженных сил (ВС) России в Донбассе не замедлилось на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире украинского телемарафона.

По его словам, Генштаб ВСУ, как и отдельные военные, сообщает, что темпы наступления ВС России и активность их штурмов не снижаются.

Ранее в США заявили о связи операции ВСУ в Курской области со скорым поражением Украины. Кроме того, эта операция ухудшила отношение Запада к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

До этого экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер обвинил НАТО во вторжении на территорию России, так как операция в Курской области, по его словам, была скоординирована специалистами альянса.

