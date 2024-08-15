В США заявили о связи операции ВСУ в Курской области со скорым поражением Украины

Экс-разведчик США Риттер: операция ВСУ в Курской области ускорила их поражение

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области ускорила поражение Киева и ухудшила отношение его союзников к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Это все новое западное вооружение, оно все взлетает на воздух под Курском вместо того, чтобы стабилизировать фронт в Донбассе», — заявил бывший разведчик.

Он добавил, что эта операция «ускорила поражение украинской армии». Кроме того, она подорвала доверие союзников Киева к украинскому лидеру, из-за чего на Западе участились «предметные разговоры о том, что время Зеленского вышло».

В ходе эфира Риттер также обвинил НАТО во вторжении на территорию России, так как операция в Курской области, по его словам, была скоординирована специалистами альянса.