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07:49, 15 августа 2024Мир

В США обвинили НАТО во вторжении на территорию России

Экс-разведчик Риттер обвинил страны НАТО во вторжении на территорию России
СюжетРоссия и НАТО:
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер обвинил Североатлантический альянс (НАТО) в осуществлении вторжения на территорию России. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Что происходит в Курске? НАТО вторглась в Россию. Это не Россия вторглась на территорию Украины, Россия ответила на военные преступления, которые Украина совершала после 2014 года», — сказал эксперт.

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Он подчеркнул, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область было скоординировано специалистами НАТО. Риттер также отметил, что российская армия делает выводы из сложившейся ситуации и обязательно использует этот урок в будущем.

Ранее Скотт Риттер заявил, что в НАТО не подумали об ответе России на атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, за вылазкой ВСУ обязательно последует «жесткий ответ» Москвы, который приведет к «падению режима Владимира Зеленского».

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      Артём Верейкин
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