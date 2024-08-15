В США обвинили НАТО во вторжении на территорию России

Экс-разведчик Риттер обвинил страны НАТО во вторжении на территорию России

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер обвинил Североатлантический альянс (НАТО) в осуществлении вторжения на территорию России. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Что происходит в Курске? НАТО вторглась в Россию. Это не Россия вторглась на территорию Украины, Россия ответила на военные преступления, которые Украина совершала после 2014 года», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что вторжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область было скоординировано специалистами НАТО. Риттер также отметил, что российская армия делает выводы из сложившейся ситуации и обязательно использует этот урок в будущем.

Ранее Скотт Риттер заявил, что в НАТО не подумали об ответе России на атаку ВСУ на Курскую область. По его словам, за вылазкой ВСУ обязательно последует «жесткий ответ» Москвы, который приведет к «падению режима Владимира Зеленского».