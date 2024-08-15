На Украине заявили о создании особой зоны в Курской области. Что собирается сделать Киев?

Вице-премьер Украины заявила о создании зоны безопасности в Курской области

Киев намерен создать «зону безопасности» в Курской области, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она также отметила, что украинские власти в рассматривают открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в Курской области.

Вице-премьер утверждает, что в правительстве Украины изучают возможность «проведения гуманитарных операций» силами военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Проводится соответствующая подготовка», — добавила Верещук.

С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины Ирина Верещук вице-премьер Украины

Зеленский оценил продвижение ВСУ в Курской области

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ пытаются достичь стратегических целей операцией в Курской области. Он добавил, что ситуация на фронте обсуждалась в том числе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Глава Украины также сообщил, что дал поручение Министерству обороны и дипломатам подготовить список необходимых действий Киева для получения разрешения на нанесение ударов по территории России дальнобойным оружием.

Помимо этого, Зеленский заявил об увеличении доли отечественного производства в государственных закупках и заключаемых на 5-10 лет контрактах с украинскими предпринимателями.

Бойцы ВСУ выразили желание сражаться против Украины

Группа бойцов ВСУ, ранее взятая в плен военнослужащими Российской армии, заявила о желании сражаться против Киева.

«Мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации и просим приехать к нам рекрутов добровольческого батальона Богдана Хмельницкого для того, чтобы задать интересующие нас вопросы и принять нас на службу», — сообщили они.

Отмечается, что все украинцы отказались от обмена и выразили желание остаться в РФ. В общей сложности захотели служить в российских войсках порядка 20 человек. Однако сами военные утверждают, что их число составит не менее 60.

Бои с украинскими войсками в российском регионе начались 6 августа и продолжаются до сих пор. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции.