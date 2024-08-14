В правительстве Украины предложили гуманитарные коридоры в Курской области

Вице-премьер Украины Верещук предложила гуманитарные коридоры в Курской области

Киев рассматривает открытие гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц в зоне операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

Верещук прокомментировала ситуацию в зоне операции ВСУ в Курской области. По ее словам, в правительстве Украины рассматривают «проведение гуманитарных операций» силами военных.

Вице-премьер также предложила организацию гуманитарных коридоров для гражданских лиц на территорию Украины. «Проводится соответствующая подготовка», — подчеркнула Верещук.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо оправдал вылазку Украины в Курскую область. По мнению политика, действия ВСУ якобы носят «оборонительный характер».