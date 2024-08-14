Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:36, 14 августа 2024Мир

Финляндия оправдала вылазку Украины в Курскую область

Премьер Финляндии Орпо: Украина имела право на вылазку под Курском

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Украина «имела право» совершить вылазку в Курской области. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Reuters.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) имели право совершить вылазку в Курской области», — отметил политик.

По мнению Орпо, атака украинской армии якобы носит «оборонительный характер».

Ранее президент Финляндии Александер Стубб назвал вылазку ВСУ «абсолютно легитимной»: таким образом Киев якобы осуществляет свое право по «защите территории».

Также заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон не причастен к атаке ВСУ в Курской области. Американский чиновник также отверг причастность к подготовке наступательной операции украинской армии на российской территории.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал изложил «весь расклад» по вторжению ВСУ. Киев хотел захватить Курскую АЭС за шесть дней

      Забравшую деньги у певицы Долиной курьершу проверят на причастность к другим хищениям

      На Украине задержали продавца гранатометов

      Премьер Финляндии заявил о незаконченности дела о повреждении газопровода Balticconnector

      Россиянам объяснили скорое подорожание водки

      Премьер Эстонии призвал Финляндию подумать о подводном туннеле Таллин — Хельсинки

      На российском курорте запретили плавать с надувными кругами и матрасами

      Певица Валерия получит миллионы за бесплатный концерт в российском городе

      В Киргизии рядом с гражданским аэропортом потерпел крушение тактический дрон

      В России представили спутник для изучения космической погоды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше