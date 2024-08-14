Финляндия оправдала вылазку Украины в Курскую область

Премьер Финляндии Орпо: Украина имела право на вылазку под Курском

Украина «имела право» совершить вылазку в Курской области. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Reuters.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) имели право совершить вылазку в Курской области», — отметил политик.

По мнению Орпо, атака украинской армии якобы носит «оборонительный характер».

Ранее президент Финляндии Александер Стубб назвал вылазку ВСУ «абсолютно легитимной»: таким образом Киев якобы осуществляет свое право по «защите территории».

Также заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон не причастен к атаке ВСУ в Курской области. Американский чиновник также отверг причастность к подготовке наступательной операции украинской армии на российской территории.