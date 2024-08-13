Госдеп отверг причастность США к наступлению ВСУ в Курской области

Reuters: в Госдепе отвергли причастность США к наступлению ВСУ в Курской области

Вашингтон не причастен к проводимому Вооруженными силами Украины (ВСУ) наступлению в Курской области, заявил заместитель официального представитель Госдепартамента США Ведант Патель. Его цитирует Reuters.

По словам сотрудника Госдепа, Штаты не принимали никакого участия в планировании или подготовке вторжения Украины в Россию.

Ранее с аналогичным заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что Киев не согласовывал с американской стороной операцию вторжения, а применения украинской армией поставляемых Штатами вооружений находится в рамках установленной Вашингтоном политики.