Госдеп отверг причастность США к наступлению ВСУ в Курской области

Вашингтон не причастен к проводимому Вооруженными силами Украины (ВСУ) наступлению в Курской области, заявил заместитель официального представитель Госдепартамента США Ведант Патель. Его цитирует Reuters.
По словам сотрудника Госдепа, Штаты не принимали никакого участия в планировании или подготовке вторжения Украины в Россию.
Ранее с аналогичным заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Представитель оборонного ведомства подчеркнул, что Киев не согласовывал с американской стороной операцию вторжения, а применения украинской армией поставляемых Штатами вооружений находится в рамках установленной Вашингтоном политики.